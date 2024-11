Entre janeiro e dezembro, SSP localizou 92 líderes de facções criminosas, apreendeu 77 fuzis e realizou 15 mil prisões

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), nesta quinta-feira (21), foram realizadas 15.799 prisões na Bahia entre janeiro e novembro. Além disso, 92 líderes de facções criminosas foram detidos, e 5.380 armas de fogo, entre elas 77 fuzis, foram apreendidas.

Segundo a assessoria, o número total de armas apreendidas apresentou um aumento de 1,7%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela pasta em uma coletiva de Balanço das Ações Policiais e de Bombeiros, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Em comparação com o mesmo período de 2023, houve redução de 10,5% no número de mortes violentas. Em Salvador a queda foi de 13,3%, na região metropolitana de 19,2%, e no interior do estado de 8%.