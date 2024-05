Entrega de aparelhos auditivos para usuários do CER IV ocorreu nesta quinta (16)

Entrega de aparelhos auditivos para usuários do CER IV (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta quinta-feira (16) a entrega de 67 aparelhos auditivos para usuários do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), que é referência na região ao atender mais 21 municípios do Extremo Sul.

Foram contemplados cidadãos que apresentam perda auditiva leve, moderada ou grave. Estes são direcionados ao CER IV por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), encaminhamento ou livre demanda. Com o auxílio da equipe multiprofissional, os pacientes passam por uma audiometria que detecta a perda auditiva para que seja possível determinar o aparelho mais adequado para cada caso.



Maria Aparecida Fonseca acompanhou o pai, Gervaldo, para receber o dispositivo. Segundo ela, “tenho gratidão a toda equipe do CER IV; isso é um reconhecimento com os pacientes. Fazemos tratamento há dois anos e meu pai foi muito bem tratado por todos. O tratamento da minha mãe foi feito na UNACON e na UPA, minha família foi beneficiada pelos serviços da Prefeitura no modo geral”.

“Estamos felizes em ajudar a população a voltar a ter uma vida social de qualidade”, celebrou Jamily Santana, diretora do CER IV. “Antes isoladas, essas pessoas vão poder escutar melhor aos sons que para nós podem passar despercebidos, mas para eles fazem toda a diferença”.

A reabilitação auditiva, assim como a visual, foram implementadas no CER IV durante a gestão pública atual. Este é um exemplo do compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida, inclusão e desenvolvimento dos teixeirenses e demais baianos da região.



