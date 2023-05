 Entrega de títulos dominiais para teixeirenses ocorre na próxima quinta (18)

A Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizará a entrega dos títulos dominiais do bairro Liberdade II na Escola Municipal São Lourenço na próxima quinta-feira (18).

A ação é resultado do cadastro socioeconômico dos moradores das respectivas regiões por equipes da pasta, a fim de legalizar o imóvel do cidadão que está localizado em área pública pertencente ao município. Com isto, o município garante a propriedade definitiva ao cidadão. Futuramente, mais títulos serão entregues aos teixeirenses cadastrados, à medida que os processos judiciais são concluídos.

Informações sobre o evento

Dia: 18/05/2023 (quinta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Escola Municipal São Lourenço – Rua da Bandeira, 141, São Lourenço

