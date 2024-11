Um entregador por aplicativo morreu após colidir com um caminhão no último sábado (2), em Feira de Santana. O jovem não resistiu e morreu no local do acidente.

Segundo informações do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Caíque Ferreira Cintra, de 29 anos. O jovem pilotava a moto quando colidiu com o caminhão que estava parado na Rua Mário Ventura, no bairro Nova Esperança.