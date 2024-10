DJ Lemex: Um Ícone Emergente do Bass House

DJ Lemex, nascido Matheus de Sousa Costa, é o nome em ascensão na música eletrônica brasileira. Com uma especialização no Bass House, Lemex tem redefinido o gênero, trazendo uma energia vibrante e uma vibração contagiante que tem conquistado corações e dominado pistas de dança. Nascido em Curitiba, Paraná, em 8 de maio de 2000, Matheus desde cedo mostrou uma paixão intensa pela música eletrônica, influenciado por familiares e amigos.

Aos 13 anos, ele começou a explorar softwares de música, demonstrando habilidades impressionantes com os CDJs. Aos 16 anos, Matheus lançou seu primeiro projeto, “Matheus Lemex“, que marcou sua estreia no mundo das festas e eventos. No entanto, sua trajetória musical foi temporariamente interrompida aos 18 anos, quando ingressou no Exército Brasileiro. A realidade rigorosa do aquartelamento afastou-o da música, mas essa experiência foi crucial para amadurecer sua visão e compromisso com a carreira musical.

Em 2020, após completar seu serviço militar, Matheus decidiu seguir seu verdadeiro chamado e retomou sua jornada na música, criando seu segundo projeto, “Lemex“, durante a pandemia de COVID-19. Esse momento marcou uma virada de chave em sua carreira, destacando-se pela autenticidade artística e estabelecendo importantes conexões com empresários e agentes de reservas.

Em 2021, Lemex colheu os frutos de seu árduo trabalho, integrando-se ao casting de artistas da agência pioneira de e-music, “Plusnetwork“, ao lado de grandes nomes como Armin Van Buuren. Ao longo dos anos, Lemex continuou a brilhar com seus singles, acumulando milhões de plays nas plataformas digitais. Seu talento e dedicação resultaram em contratos com grandes gravadoras e suporte de rádios e artistas renomados.

Além de sua impressionante trajetória profissional, a história de vida de Matheus é um testemunho de resiliência e superação. Aos 8 anos de idade, ele enfrentou uma meningite bacteriana que comprometeu sua audição do lado esquerdo. Essa experiência desafiadora poderia ter sido um obstáculo insuperável, mas Matheus a transformou em uma fonte de motivação. Ele afirma com orgulho: “Todos nós temos um propósito na nossa vida, o meu é a música. Sou diferente de muitos, mas felizmente venci essa doença severa e sou muito grato a Deus por me dar esta chance para eu poder expressar a minha arte através da música”.

DJ Lemex é mais do que um artista; ele é uma força vibrante no cenário musical, um ser humano de coração gigante que transmite sua paixão e emoção através de cada batida. Em Curitiba, a capital do eletrônico do Brasil, Lemex encontrou um lar perfeito para seu talento. Sua capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, de conectar-se profundamente com seu público, faz dele uma verdadeira revelação.

Curitiba, um celeiro de talentos ainda por descobrir, está rapidamente se tornando um ponto de referência mundial graças a artistas como Lemex. Venha conhecer DJ Lemexe deixe-se levar pela energia e vibração de um verdadeiro mestre da música. Em cada apresentação, DJ Lemexconsegue criar uma atmosfera de pura euforia, onde a energia e a boa vibração são palpáveis. Sua humildade e simplicidade, refletidas em seu comportamento e na forma como se conecta com seu público, fazem dele não apenas um DJ talentoso, mas um ser humano inspirador. Lemexnão esquece suas raízes humildes e mantém-se acessível, sempre disposto a compartilhar sua paixão pela música com todos ao seu redor.

Se você ainda não teve a chance de ouvir DJ Lemex, prepare-se para ser cativado. Sua música é uma celebração da vida, uma expressão pura de paixão e emoção. Ele é mais do que um DJ; é um artista que transforma o ordinário em extraordinário, um ser humano que toca vidas através do poder da música eletrônica. Descubra DJ Lemex e sinta a magia que transcende barreiras e toca o coração de todos.

