Enzo Díaz deixa River Plate após empréstimo ao São Paulo: ‘Um dos grandes do Brasil’

Enzo Díaz anunciou sua saída do River Plate e se juntou ao São Paulo, onde atuará por meio de um empréstimo de um ano. A transação também incluiu a transferência de Giuliano Galoppo para o River. Um detalhe importante do acordo é que, caso Díaz participe de 60% das partidas na temporada, o São Paulo será obrigado a efetuar a compra do jogador. O lateral, que tem 29 anos, possui uma forte ligação com o River Plate, clube que defendeu desde 2023. Apesar de ter apresentado um bom desempenho, ele perdeu a posição de titular em 2024 e passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal. Para ele, a proposta do São Paulo representa uma excelente oportunidade de recomeço.

WhatsApp

Díaz expressou sua empolgação ao chegar em um dos clubes mais tradicionais do Brasil. “Era um sonho desde muito novo chegar aqui (no River), mas hoje tenho que dar um passo para o lado e seguir outro caminho, por isso as sensações são meio agridoces. Estou chegando em um dos grandes do Brasil com minhas baterias recarregadas, por isso quero dar 100% para cumprir todos os objetivos”, disse o defensor, em entrevista à ESPN argentina. No entanto, a partir do meio do ano, o jogador enfrentará a concorrência de Wendell, que já firmou um pré-contrato com o São Paulo. A lateral esquerda tem sido um ponto de preocupação para o clube, especialmente após Welington ter assinado um pré-contrato com o Southampton. Atualmente, a equipe conta com Patryck Lanza, que teve seu desempenho em 2024 prejudicado por uma lesão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA