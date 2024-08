EP de Odoguiinha já está sendo gravado em Pernambuco; veja!

Um dos principais representantes do forró contemporâneo, Odoguiinha segue surpreendendo e consolidando sua trajetória na música. Natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o cantor está prestes a apresentar seu primeiro projeto audiovisual, uma iniciativa que promete encantar os ouvintes. Embora esteja no início de sua carreira, Odoguiinha já acumulou diversos sucessos que tiveram grande destaque nas plataformas digitais e nas redes sociais.

Desde o lançamento de suas canções iniciais, Odoguiinha tem atraído a atenção do público com seu talento e carisma. Sua voz inconfundível e letras cativantes conquistaram fãs em todo o Brasil, posicionando-o como um dos artistas mais promissores do cenário atual.

A gravação do EP em Pernambuco promete ser um marco na carreira de Odoguiinha. O cantor escolheu o estado nordestino como cenário para esse projeto especial, buscando inspiração em suas raízes e na rica cultura local. Com participações especiais, músicas inéditas e regravadas, o EP promete surpreender e encantar os fãs do artista.

Odoguiinha lançou recentemente dois grandes sucessos: “Muero Por Tenente”, em parceria com Vinicius Henuns, e “Dice”, que conta também com a participação de Metturo, ex-integrante do Carrossel. Nas redes sociais, o cantor tem mais de 2 milhões de seguidores e conta com um público bem ativo.