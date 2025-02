Equilíbrio emocional e desafios modernos: psicóloga Laís Schwarz explica como lidar com a pressão da vida adulta!

A busca pelo equilíbrio emocional nunca foi tão urgente. Em um mundo acelerado, onde a cobrança pelo sucesso profissional, a vida pessoal e as responsabilidades diárias se misturam, cresce a necessidade de entender e gerenciar as próprias emoções. Questões como estresse, ansiedade e burnout tornaram-se frequentes na rotina de milhões de pessoas, exigindo um olhar mais atento para a saúde mental.

Nos últimos anos, a psicologia baseada em evidências tem ganhado espaço, oferecendo abordagens mais eficazes para lidar com os desafios do cotidiano. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), por exemplo, são ferramentas valiosas para ajudar indivíduos a enfrentarem dificuldades emocionais, mudando padrões de pensamento e comportamento que geram sofrimento.

A psicóloga Laís Schwarz (CRP 09/20032), professora universitária e pós-graduanda em Psicopatologia e Psicologia Baseada em Evidências, explica que muitas pessoas enfrentam um conflito interno ao tentar conciliar todas as demandas da vida. “A pressão pelo alto desempenho em todas as áreas pode gerar um desgaste emocional enorme. Muitas vezes, o problema não está apenas no excesso de tarefas, mas na forma como nos relacionamos com essas responsabilidades”, afirma.

A adaptação a mudanças também é um fator essencial na saúde mental. O medo do novo, a frustração diante de desafios inesperados e a dificuldade de aceitar erros são aspectos que afetam diretamente o bem-estar emocional. No mercado de trabalho, por exemplo, as transições de carreira são cada vez mais comuns, mas podem gerar insegurança e ansiedade.

A própria experiência de Laís ilustra esse cenário. Formada em Direito, ela passou por uma transição de carreira aos 30 anos, conciliando a maternidade com dois filhos e uma perda gestacional durante a graduação com os estudos e a construção de uma nova trajetória profissional. “Mudar de área depois dos 30 é desafiador. Você se questiona, sente medo e lida com julgamentos. Mas entender que a vida não é linear e que recomeços fazem parte do processo é essencial para o crescimento pessoal”, compartilha.

Esse tipo de experiência reforça a importância de desenvolver habilidades emocionais, como resiliência e flexibilidade, para enfrentar períodos de transformação sem perder a saúde mental.

Outro ponto de atenção na atualidade é o impacto das redes sociais na percepção de sucesso e felicidade. A comparação constante com vidas aparentemente perfeitas pode gerar sentimentos de inadequação e ansiedade, criando uma falsa impressão de que o sucesso é imediato e sem esforço.

Vemos muitas pessoas se sentindo frustradas porque acham que não estão ‘onde deveriam estar’ na vida. Mas o que esquecemos é que cada um tem um tempo e uma trajetória própria. A comparação exagerada só alimenta a insatisfação, alerta Laís.

A psicóloga enfatiza que é preciso aprender a filtrar conteúdos e estabelecer limites saudáveis no uso das redes sociais. Além disso, buscar ajuda profissional para entender melhor as próprias emoções e padrões de pensamento pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida.

Cuidar da saúde mental não significa apenas evitar crises, mas construir uma rotina que favoreça o bem-estar. Práticas como terapia, exercícios físicos, momentos de lazer e autoconhecimento são essenciais para manter o equilíbrio emocional diante dos desafios da vida adulta.

A psicologia moderna tem mostrado que pequenas mudanças podem gerar grandes impactos na forma como lidamos com o mundo. Como Laís destaca, “o sofrimento faz parte da experiência humana, mas aprender a manejá-lo e encontrar sentido em meio às dificuldades é o que nos fortalece.”

