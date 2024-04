Equilíbrio Natural: Cuidados Integrativos para Aliviar os Fogachos na Menopausa – Nice Carvalho

A menopausa é um estágio natural na vida da mulher, marcado pelo fim da menstruação e da capacidade reprodutiva. Geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos de idade, mas pode variar de mulher para mulher. Durante esse período, ocorrem mudanças significativas nos níveis hormonais, especialmente a diminuição dos níveis de estrogênio. Isso pode resultar em uma variedade de sintomas, como fogachos, suores noturnos, alterações de humor, ressecamento vaginal e dificuldades para dormir. Embora a menopausa seja uma fase natural da vida, pode trazer desafios físicos e emocionais para algumas mulheres, requerendo apoio e cuidados adequados para atravessar essa transição com conforto e qualidade de vida.

Como aliviar Fogachos?

A ingestão adequada de líquidos, especialmente água, é fundamental para manter a hidratação e regular a temperatura corporal. Incentivo as mulheres a beberem água regularmente ao longo do dia para ajudar a minimizar os calores e outros desconfortos causados pelos fogachos.

De acordo com a enfermeira Nice carvalho: “Como enfermeira integrativa, além de desenvolver blends específicos para os calores da menopausa e utilizar a tintura de amora para auxiliar no alívio dos fogachos, também enfatizo a importância de uma abordagem holística para o bem-estar das mulheres que enfrentam esses sintomas. Recomendo a adoção de uma alimentação saudável e equilibrada, rica em alimentos nutritivos como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Uma dieta balanceada pode contribuir para o controle dos sintomas e promover o bem-estar geral do corpo.”

Exercício físico:

Além disso, a prática regular de exercícios físicos pode ser benéfica para aliviar os sintomas da menopausa, incluindo os fogachos. A atividade física ajuda a melhorar a circulação sanguínea, reduzir o estresse e promover o equilíbrio hormonal. Recomendo atividades como caminhadas, yoga, natação ou qualquer outra forma de exercício que seja do agrado da mulher.

Nice traz a receita perfeita para essa mais uma fase importante da vida da mulher: “Ao combinar essas recomendações com os tratamentos naturais e personalizados que ofereço, busco proporcionar um cuidado abrangente e integrativo para as mulheres que enfrentam os fogachos. Meu objetivo é ajudá-las a atravessar essa fase com mais conforto, equilíbrio e qualidade de vida.”

Mais Informações

Enfermeira Nice Carvalho

Endereço Grajaú – Av Engenheiro Richard, 137- sala 101

Endereço Tijuca – Desembargador Isidro número 18 – sala 310

Telefone: (21) 97912-0910

Instagram: https://www.instagram.com/nicecarvalhoterapeutaholistica/

