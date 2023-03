Equipe da Record é assaltada por ladrões armados e filma crime

Uma equipe de reportagem Record foi assaltada e agredida por bandidos armados na manhã de segunda-feira (20/3). Os profissionais filmaram toda a ação dos criminosos e entregaram as imagens para a polícia.

Na cena, dois homens em uma moto apontam o revólver e mandam a equipe de motolink entregar os pertences. A motocicleta usada pela emissora e os celulares das vítimas foram roubados.

As imagens foram exibidas no programa Balanço Geral Manhã. Segundo a emissora, um dos profissionais chegou a ser agredido por um dos suspeitos, que escaparam e ainda não foram encontrados pela polícia.

Os funcionários da Record, chamados Anderson e Rodrigo, registraram boletim de ocorrência. Eles trabalham fazendo imagens de trânsito e ocorrências policiais e estavam a caminho de um acidente na zona sul de São Paulo.

“Ele colocou a arma no pescoço do Rodrigo, tentando já tirar o capacete, e perguntou se ele era da polícia. Falei que a gente estava trabalhando e era da Record. Mesmo assim eles continuaram”, declarou Anderson.

“Bateu com a arma por baixo do capacete, no meu pescoço, e ali eu vi que não era brincadeira, era um assalto para valer”, disse Rodrigo.

