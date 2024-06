Equipe de buscas da FAB encontra destroços do avião desaparecido em Santa Catarina

Encontrado na manhã desta terça-feira (4), o avião de pequeno porte que estava desaparecido na região de Joinville, Santa Catarina. Os destroços da aeronave estavam em uma área de mata próxima à SC-416 entre São Francisco do Sul e Itapoá. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há sobreviventes. A aeronave, um modelo Baron 95-B55 com matrícula PS-BDW, partiu de Governador Valadares (MG) pouco depois das 14h com destino a Florianópolis (SC). No entanto, o bimotor perdeu contato com a torre de comando ao sobrevoar a região de Joinville, onde teria desviado devido às condições de pouso. O avião estava regular para voos, conforme o status de operação no sistema de consulta do RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro) mantido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A empresa listada como proprietária da aeronave no RAB é a Conserva de Estradas LTDA, e o modelo comporta até seis pessoas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após buscas aéreas realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) durante a madrugada, os destroços do avião foram localizados. Dois corpos foram encontrados no local. O resgate está sendo realizado em uma área de mata fechada e ribanceira, contando com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros de Garuva e Itapoá. Segundo o capitão Ricardo Aberto Dummel, do 7°BBM, que está no local da queda da aeronave, não há sobreviventes. “Peritos criminais do IGP-SC estão em deslocamento”, informou.

Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

Tragédia no RS freia crescimento da indústria no Brasil



Governo de São Paulo prorroga vacinação contra influenza até final de junho



*Reportagem produzida com auxílio de IA