Equipe de Daniela Mercury aciona jurídico e sugere novo nome para arena do Festival Virada Salvador após mudança repentina

A mudança repentina no nome da antiga Arena Daniela Mercury, espaço na região da Boca do Rio que recebe o Festival Virada Salvador, pegou de surpresa não só o público do evento como também a cantora, que já havia sido surpreendida com a ausência do dia 1º de janeiro no calendário da Prefeitura de Salvador para a celebração do Réveillon na capital.

Ao Bahia Notícias, a equipe da Rainha do Axé informou que não foi informada previamente sobre a mudança, que, de acordo com a Prefeitura de Salvador, teve como motivação uma recomendação do Ministério Público. Malu Verçosa Mercury, esposa da artista e assessora, pontuou ainda que o jurídico foi acionado para ajudar a entender o que aconteceu.

“Fomos pegos de surpresa pela mudança do nome da Arena Daniela Mercury depois de quase 10 anos da homenagem. Ainda não vi a orientação do Ministério Público para falar com mais clareza sobre o assunto. Acionei o nosso jurídico para checar as informações e estou aguardando”, afirmou.

Para Malu, a perda não é apenas por Daniela como artista, mas pelo que a cantora representa para a cultura baiana com a criação do Pôr do Som e toda colaboração dela ao longo da carreira para a Axé Music e MPB.

“Sinto que a cidade perde mais uma vez. Ao homenagear Daniela Mercury, o então prefeito ACM Neto não se referiu à pessoa física de Daniela e sim ao legado e à contribuição dela para a cultura da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Além disso, uma mudança importante como essa deveria ter sido mais transparente”, sugeriu.

A jornalista citou ainda que a equipe buscou a Saltur para propor uma alteração que consiga contemplar todos os atores afetados com a mudança, para fazer jus ao nome anterior.

“Sugeri à Saltur a mudança para Arena Canto Da Cidade, que me parece justo à história do samba reggae e à importância da canção na projeção da Axé Music no mundo todo. A construção da identidade de uma cidade passa pela construção cultural do seu povo.”