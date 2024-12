Equipe de Hulk Magrelo e Sharon Alves se manifesta sobre agressão

A terça-feira (10/12) foi marcada por acusações de agressões contra William de Freitas Paes, mais conhecido como Hulk Magrelo. Acontece, queridos leitores, que a ex-esposa do humorista, Sharon Alves, afirmou que ele a agrediu e, inclusive, registrou uma queixa na polícia por violência doméstica.

A Coluna Fábia Oliveira teve acesso exclusivo à nota enviada pela equipe do ator e da ex-mulher, que afirmou repudiar esse tipo de comportamento, mas declarou estar analisando o que aconteceu, visto que o cliente nega, veementemente, ter cometido tal ato.

“Estamos apurando todos o fatos ocorridos com nossos assessorados Sharon Alves e Hulk Magrelo, e iremos tomar as medidas legais, dentro da verdade e da lei”, afirmaram, antes de completar:

“Por esse motivo, RN Assessoria Imprensa e Agência Puro Glamour, junto ao seu jurídico, por meio da Comissão interna, irá analisar todos os fatos na Delegacia da Mulher (DDM). Hulk Magrelo, por sua vez, diz que é mentira de Sharon Alves e que o seu porteiro foi testemunha no Boletim de Ocorrência, provando sua inocência. Mas não tivemos acesso a nada ainda e, pós-acesso, iremos nos posicionar e trazer todos os detalhes e fatos do ocorrido, tomando as medidas necessárias”, encerraram.

William de Freitas Paes ficou conhecido pelo personagem Hulk Magrelo ao fazer parte do elenco do extinto Legendários, comandado por Marcos Mion. Recentemente, ele participou do reality da Record A Grande Conquista e hoje trabalha no programa Geral do Povo, apresentado por Geraldo Luís na RedeTV!.

Posicionamento de Hulk Magrelo na web

Após a repercussão do caso, o humorista usou os stories do Instagram para se defender: “Ficou um assunto muito chato. Estão espalhando aí, falando que eu fiz [agrediu], mas eu não fiz nada disso” postou.

Em outro vídeo, cujo áudio estava baixo e quase inaudível, ele descreveu o que aconteceu: “Eu quero esclarecer o que aconteceu ontem. Eu tive uma discussão com essa pessoa e ela surtou, começou a gritar e chamou a polícia pra mim”, relatou ele.

Logo depois, ele deu mais detalhes: “E a gente teve que ir na delegacia. Chegando lá, eu esclareci ao delegado, ela teve a parte dela. Fomos liberados e quando voltei pra casa, vi que tinha anunciado que eu a tinha agredido”, disse.

No fim da gravação, Hulk Magrelo declarou: “Pra encerrar esse assunto: se eu tivesse feito qualquer tipo de coisa, ontem eu estaria preso. Quero que ela seja feliz e siga o caminho dela”, finalizou. Clique aqui para assistir ao vídeo.

Entenda o caso

Sharon Alves resolveu procurar a Delegacia da Mulher, em São Paulo, para denunciar o ex-marido, Hulk Magrelo, por violência física e psicológica. Em um vídeo enviado ao portal LeoDias, ela contou o que estava acontecendo.

“Chegou no nível que chegou. Eu não aguento mais passar por tudo que estava passando: pressão psicológica, agressão física e mental. Decidi tomar a atitude dessa vez, que hoje foi a última vez que ele vai fazer isso. Eu sou ex-esposa do Hulk Magrelo, William de Freitas Paes e hoje eu decidi abrir o boletim de ocorrência, porque hoje foi a última vez que ele colocou a mão em mim”, afirmou.

Em seguida, ela afirmou que a situação vinha se repetindo: “Já vinha acontecendo outras vezes. Eu já tentei suicídio, por pressão psicológica e tem dois meses que isso aconteceu. Eu era uma pessoa feliz, alegre e meu brilho sumiu. A Sheron de antigamente não existe mais”, analisou, antes de revelar:

“Estou passando por um médico psiquiatra e hoje eu dei um basta no sofrimento da minha vida. Mas não é a primeira vez que isso acontece comigo dentro de casa. Porque na rua ele era uma pessoa e dentro de casa, infelizmente, era outra”, pontuou.

Leia a nota completa

RN Assessoria Imprensa e Agência Puro Glamour, representada por Roberta Nuñez, junto a sua equipe jurídica Dra. Joanne Anunciação, Dr. Fillipe Carlos Magalhães e Dr. Rudolf Rocha, por meio desta, vêm a público manifestar seu repúdio frente à violência doméstica.

É inaceitável que homens utilizem da sua força física para coibir, maltratar, intimidar, diminuir e mostrar poder sobre as mulheres. Reafirmamos o nosso compromisso com a busca pela efetivação dos direitos das mulheres. Precisamos dar um basta na violência de gênero, exatamente por conta da vulnerabilidade da mulher. Toda forma de violência contra a mulher deve ser apurada e punida nas formas da lei.

Acrescentamos que estamos apurando todos o fatos ocorridos com nossos assessorados Sharon Alves e Hulk Magrelo, e iremos tomar as medidas legais, dentro da verdade e da lei.

Por esse motivo, RN Assessoria Imprensa e Agência Puro Glamour, junto ao seu jurídico, por meio da Comissão interna, irá analisar todos os fatos na Delegacia da Mulher (DDM). Hulk Magrelo, por sua vez, diz que é mentira de Sharon Alves e que o seu porteiro foi testemunha no Boletim de Ocorrência, provando sua inocência. Mas não tivemos acesso a nada ainda e, pós-acesso, iremos nos posicionar e trazer todos os detalhes e fatos do ocorrido, tomando as medidas necessárias.