Equipe de Pitel rebate acusações de ex-mulher de Lucas, Camila Moura

Após a ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, soltar o verbo nas redes sociais sobre o flerte entre o brother e Pitel, o perfil da assistente social resolveu rebater as acusações da professora de História.

Na postagem, feita na madrugada desta segunda-feira (4/3), os administradores do Instagram da sister postaram um vídeo da primeira declaração do rapaz dentro da casa mais vigiada do país e apontaram que Pitel vem sendo atacada nas redes sociais após as falas da professora.

“Em um vídeo postado nos stories por Camila, ex do Lucas, ela afirma que Pitel e Lucas estavam se ‘esfregando um no outro, falando que não iam se aguentar’. Essas são as afirmações ditas por ela no vídeo. Coisa que jamais aconteceu”, começou a nota.

Em seguida, o perfil da moça seguiu com os esclarecimentos: “Em nenhum momento Pitel se ‘esfregou’ ou falou que não iria ‘aguentar’, pelo contrário. A situação toda começa com o Lucas falando ‘baiana, você me bagunçou’ e Pitel logo pede para ele parar, e fala que essa conversa não deveria nem ter nascido, como podemos ver no vídeo. E essa não foi a única vez que ela pediu para ele parar”, garantiu.

Os responsáveis pela página ainda pontuaram que a assistente social estava sendo muito atacada por conta das falas da ex de Lucas: “Não queremos invalidar tudo o que Camila está sentindo nesse momento, essa jamais será nossa intenção, ela tem total direito de expressar os seus sentimentos como bem preferir. Mas uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando muito hate para a Pitel, são comentários ofensivos ao extremo, sendo que o que foi afirmado por Camila no vídeo — a parte que envolve a Pitel — jamais aconteceu. E tudo sempre cai para o lado da mulher, Pitel está sendo taxada de coisas absurdas, mesmo não tendo culpa nenhuma nessa situação”.

E finalizaram, afirmando que já agiram: “Agimos sempre com a verdade, clareza e respeito aqui. Então, o mínimo que pedimos em troca é o mesmo. E vamos sempre agir com a verdade, pelo bem da nossa Pitel, todas as devidas medidas serão tomadas com todo e qualquer tipo de comentário difamatório”.

Nos comentários, alguns fãs de Pitel deram apoio a ela e detonaram Camila: “Sempre arranjam um jeito de culpar a mulher… Em momento algum Pitel deu ousadia pra ele”, afirmou uma. “Habla ADM!! Pitel não tem que pagar pelos erros desse cara!”, disparou outra. “É triste a mulher sempre levar a culpa, seja qual for a situação”, lamentou uma terceira. “Essa mulher do Buda está desesperada pra ganhar fama, e brasileiro adora apoiar uma corna. Ela fez da situação uma limonada”, postou mais uma.

E teve também quem discordasse do posicionamento da equipe da sister: “Mas a Pitel sabe que o cara é casado. Não venham passar pano não”, detonou um. “A mulher foi desrespeitada em rede nacional e ainda vai levar um processo. O mundo tá de cabeça pra baixo mesmo!”, reclamou outra. “Mas esfregar o pezinho de cara casado pode??? Ué? Ora, por favor, né? kkkkkkkk”, disse uma terceira. “A Pitel tá dando muito mole para o Lucas. Está visível. O resto não sei…”, escreveu mais uma.

Fotos de Lucas e a mulher apagadas Na última festa do BBB24, Lucas Buda flertou com Pitel e chegou a fazer uma declaração para a colega de confinamento, que desconversou. O problema é que o professor é casado e parece que a situação não caiu muito bem na casa do capoeirista.

Internautas apontaram que fotos de Lucas Buda com Camila Moura foram deletadas/arquivadas das redes sociais do brother. Apesar de não ser nenhuma informação oficial, a suspeita é que as imagens tenham sumido após a festa, que rendeu até mesmo um VT na edição do programa de sábado (2/3).

“Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia’”, disse ele cantando a canção Baiana de Emicida. “Para”, disparou Pitel. “Real! Vai acabar aqui essa conversa”, respondeu ele. “Ela morreu aqui. Ela não deveria nem ter nascido”, concluiu a sister.

Nas redes sociais, o flerte repercutiu. “Péssimo dia pra ser a esposa do Lucas Buda”, disse um usuário do X, antigo Twitter. “Apagaram a foto do Lucas Buda com a esposa do Insta. Babado”, disparou outro.

Uma terceiro analisou: “Tô chocada! A esposa (ou ex) do Lucas Buda tem 29 anos? Dizem que eles estão juntos há 15. Imagina você estar desde os seus 14, 15 anos com o mesmo cara e ele flertar forte com outra em rede nacional enquanto você tá em casa torcendo por ele? Barra, hein?!”, escreveu.