Equipe de remo do Vitória embarca para o Campeonato Brasileiro

Líder do Campeonato Baiano de Remo, a equipe do Vitória embarca neste sábado (12) para a disputa do Campeonato Brasileiro, em São Paulo. A competição irá acontecer entre os dias 14 e 20 deste mês.

O Leão irá competir em quatro provas: na 4 Sem Junior, com Guilherme Almeida, Gabriel Bittencourt, Alessandro Montezuma e Carlos Freitas; na 2 Sem Peso Leve, com Vitor Montezuma e Matheus Figueiredo; na Skiff, com Isabela Ferreira; e na 8 Com Feminino (misto) ao lado do clube Riachuelo.