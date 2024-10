Equipe de remo: população acompanha velório das vítimas de acidente

As nove vítimas fatais do acidente com uma equipe de remo em Guaratuba (PR) são veladas coletivamente no na sede do clube Centro Português 1º de Dezembro, no município gaúcho de Pelotas. A cerimônia de despedida teve início por volta das 18h30 dessa terça-feira (22/10).

Os caixões, alguns deles cobertos por bandeiras, foram conduzidos por militares e recebidos com cortejo por remadores na entrada do clube. Centenas de pessoas acompanharam a chegada dos corpos, que foram recebidos com aplausos. Já na área interna do clube, os caixões foram dispostos ao redor do salão principal.

Os horários dos sepultamentos das vítimas dependem das definições das famílias de cada uma delas e ainda não foram confirmados.

Presente em Pelotas, o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), manifestou solidariedade às famílias das vítimas. “Não há palavras que possam definir esse momento de dor, momento de dor que passam os pais, os avós, aqueles que tiveram seus entes queridos infelizmente perdidos nessa tragédia”, disse.

Tragédia

O acidente aconteceu na noite de domingo (20/10), na BR-376, em Guaratuba (PR). O transporte das urnas funerárias foi realizado pela Força Aérea Brasileira, junto ao Ministério dos Esportes.

Os mortos são sete atletas, com idades entre 15 e 20 anos, o coordenador do time e o motorista da van que transportou a delegação para um torneio realizado em São Paulo.

Oguener Tissot (coordenador), 43 anos, natural de Pelotas

Samuel Benites Lopes, 15 anos, natural de São José do Norte

Henry Fontoura Guimarães, 17 anos, natural de Pelotas

João Pedro Kerchiner, 17 anos, natural de Pelotas

Helen Belony, 20 anos, natural de Pelotas

Nicole da Cruz, 15 anos, natural de Pelotas

Angel Souto Vidal, 16 anos, natural de Pelotas

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos, natural de Pelotas

Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

As vítimas eram vinculadas à iniciativa “Remar para o Futuro”, realizada em parceria com o clube Centro Português e a Academia de Remo Tissot, em um projeto que contava com o apoio da Prefeitura de Pelotas e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Duas pessoas sobreviveram ao acidente: o atleta João Pedro Milgarejo, de 17 anos, e o motorista do caminhão envolvido no acidente. Os dois já receberam alta do hospital.

Carreta sem freio

A tragédia aconteceu no KM 665 no sentido sul da rodovia, por volta das 21h40. A apuração preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que a carreta colidiu na traseira da van, que foi projetada para frente, atingindo um carro. Na sequência, a carreta tombou sobre o veículo dos atletas.