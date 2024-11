Equipe do Graer faz resgate de dois banhistas na praia do Farol da Barra

Dois banhistas foram resgatados pela equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) na tarde deste domingo (10), na praia do Farol da Barra.

De acordo com as primeiras informações do Alô Juca, o casal resgatado tinha sido levado pela correnteza e já estava se afogando quando a equipe do Graer conseguiu agir.

As vítimas foram atendidas por equipes em terra para avaliação do estado de saúde.