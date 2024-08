Equipe se manifesta sobre saída de Ana Hickmann da Record

Depois do colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, contar que a Record estava incomodada com o namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes, a equipe da apresentadora do Hoje em Dia se manifestou sobre o assunto.

“São especulações, não tem procedência”, esclareceram para o Glow News.

Ana está há 20 anos na emissora. Segundo Castro, o relacionamento da modelo estaria sendo mal-visto pela cúpula de Edir Macedo, que desaprovava a exposição. Por isso, a relação entre a famosa e a Record estaria estremecida.

Tanto que, possivelmente, ainda de acordo com o site, Hickmann poderia não ter o contrato renovado em 2025. Inclusive, o empresário de Ana já teria sondado negociações com outros canais, como Band, SBT e Rede TV!.

Daniel contou que a Record achou que a artista teria sido ingrata, depois de receber apoio da emissora quando se separou de Alexandre Correa e o denunciou por violência doméstica e patrimonial. Diante da polêmica, a direção achou injusto ela assumir o romance com o chef de cozinha logo depois do divórcio.

Ana Hickmann e Edu Guedes na Porsche Cup, em Interlagos

Ana Hickmann revela se sentir perseguida após ser vítima de violência

Após se divorciar de Alexandre Correa, Ana assumiu o romance com Edu Guedes

Ana Hickmann desabafa sobre comentários a respeito de seu corpo e peso

O contrato de Ana Hickmann com a Record termina no final deste ano. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.