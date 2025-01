Equipes de resgate buscam vítimas de acidente aéreo nos Estados Unidos

Na noite de quarta-feira (29), Washington, capital dos Estados Unidos, foi palco de um trágico acidente aéreo envolvendo um avião comercial e um helicóptero militar. As equipes de resgate enfrentam desafios significativos na tentativa de salvar as vítimas dessa colisão. Até o momento, 18 corpos foram resgatados. O jato transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, enquanto o helicóptero levava três soldados. A colisão ocorreu nas proximidades do Aeroporto Ronald Reagan, que opera voos nacionais.

As operações de busca estão sendo realizadas com o auxílio de botes e helicópteros. Em uma coletiva de imprensa, o chefe dos Bombeiros destacou que as condições são extremamente difíceis devido ao frio intenso e aos ventos fortes. Durante a madrugada, a temperatura em Washington estava em torno de 4ºC, com placas de gelo presentes no Rio Potomac, onde as aeronaves caíram. O jato da American Airlines havia partido do Kansas e estava próximo de pousar em Washington quando o acidente ocorreu. As causas da colisão ainda são desconhecidas.

Um vídeo capturou o momento do impacto entre as duas aeronaves, mostrando um clarão no céu de Washington. O avião envolvido era um Bombardier CRJ 70, comum em voos regionais nos Estados Unidos, enquanto o helicóptero era um Sikorsky UH-60 Black Hawk, utilizado pelas Forças Armadas dos EUA. As equipes de resgate, incluindo bombeiros, policiais e outras autoridades, estão trabalhando intensamente para salvar o maior número possível de vidas. A hipotermia é uma preocupação, pois pode ocorrer em 20 a 30 minutos na água fria.

Devido ao acidente, todos os pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto Ronald Reagan, localizado a apenas 6 km da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado sobre o acidente e expressou suas condolências pelas vítimas.

*Com informações de Alvaro Nocera

*Reportagem produzida com auxílio de IA