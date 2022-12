Equipes do Exército Brasileiro e DNIT, avaliam contruir ponte móvel na BR-101

Engenheiros do Exército Brasileiro estiveram em Itamaraju, avaliando o trecho destruído pelas chuvas, na tentativa encontrar uma solução eficiente e rápida para o trecho bloqueado devido a erosão na altura do KM 817, da BR-101 entre Itamaraju e Teixeira de Freitas.

Com as fortes chuvas na região na última sexta-feira (23) de dezembro, parte da rodovia foi levada pela enchente.

Os militares utilizaram equipamentos tecnológicos para registrar as medidas e avaliar os impactos sofridos com a erosão da rodovia. Onde uma das estratégias é a instalação de uma ponte metálica no local para garantir a travessia de veículos com medida imediata destacou os técnicos do DNIT.

Nos últimos dias as chuvas diminuíram a intensidade, sendo possível garantir uma melhor estabilidade nas ações.

Os técnicos não precisaram datas e quanto tempo para a adoção dos procedimentos.

Diante desta realidade condutores tem utilizado o trajeto de Prado e Alcobaça, como desvio do trecho da BR-101. Aumentando assim o tempo de viagem e percurso. Onde também os condutores devem redobrar a atenção devido ser rodovias com vários buracos.