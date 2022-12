Operação Tapa-Buraco em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas aproveita o período de estiagem para continuar com a Operação Tapa-Buraco em diversos pontos do município. As equipes responsáveis realizam o serviço em áreas como a Avenida Getúlio Vargas e próximo a rotatória do Posto Dois Irmãos, no Jardim Caraípe.

O desgaste das estradas é provocado tanto pela passagem diária de veículos como por elementos climáticos — vide as chuvas que atingiram o Extremo Sul baiano —, o que pode causar fissuras e, posteriormente, a infiltração de água no pavimento e o aparecimento de crateras.

Operação Tapa-Buraco em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Por isso, a administração pública se compromete com a manutenção das estradas, recuperando ruas danificadas e garantindo vias seguras tanto para pedestres como para motoristas.

O post Equipes prosseguem com a Operação Tapa-Buraco em vias públicas de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.