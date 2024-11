Ereções mais potentes? Sexóloga revela técnica que pode transformar vidas

Uma vida sexual satisfatória é prioridade para muitos homens. Porém, nem todos conseguem manter uma ereção. E este é um problema mais comum do que imagina. Especialista no assunto, a sexóloga Cátia Damasceno revelou uma técnica que, de acordo com a própria, promete ser a solução para homens que querem melhorar a sua performance sexual.

“O homem que pratica pompoarismo masculino melhora o relacionamento afetivo e amoroso, transformando a vida sexual do casal em algo mais criativo e prazeroso, acabando com toda a monotonia e estimulando a relação sexual com mais intensidade e desejo”, refere a especialista, em declarações ao jornal Metrópoles.

Além de melhorar as ereções, o pompoarismo ajuda a fortalecer os músculos da região íntima e previne problemas de saúde como incontinência urinária e disfunção erétil.

