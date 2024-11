Eric Rodrigues lança o primeiro single autoral, ‘É o que importa pra mim’

O cantor e compositor Eric Rodrigues, jovem talento da Zona da Mata Norte de Pernambuco, lança seu primeiro single autoral, “É o que importa pra mim”, marcando sua estreia solo no cenário musical. Com uma paixão genuína pela música e uma voz singular, Eric vem se destacando na cena cultural de Pernambuco, refletindo a autenticidade e as raízes do interior que carrega em cada melodia.

Eric iniciou sua trajetória aos 15 anos, cantando no coral da igreja, onde sua voz emergiu e começou a atrair olhares. Após se mudar para Recife, o artista expandiu seu repertório artístico, explorando o teatro e o canto de forma mais intensa. Hoje, como membro ativo do Conservatório Pernambucano de Música, Eric aprimora sua técnica vocal e se envolve em diversos projetos culturais, reafirmando seu compromisso com a arte e a expressão musical.

“É o que importa pra mim” é um single que surge como um retrato da visão sensível de Eric sobre o amor e a importância do apoio mútuo. Com estilo intimista de voz e violão, a faixa convida o ouvinte a refletir sobre a necessidade de preservar a conexão humana e o afeto em meio aos desafios da vida moderna. A letra fala sobre o poder da empatia e a importância de nunca se sentir sozinho, incentivando uma busca contínua pela resiliência e pela leveza em nosso cotidiano.

Além de cantor, Eric busca ser um artista completo: dança, atuação, fotografia e ensino fazem parte do seu universo criativo, que ele explora com determinação e paixão. Em sua jornada, ele inspira jovens, mostrando que a música é um caminho de superação e transformação social.

Disponível nas principais plataformas de streaming, “É o que importa pra mim” apresenta ao público a essência de Eric Rodrigues, uma voz emergente de Pernambuco que promete conquistar corações e inspirar com sua mensagem de amor e empatia. https://open.spotify.com/intl-pt/album/77fj9mHRFGyfzy7yDdv1Kw?si=GugksWcyRGO5Bp6O38G8vw