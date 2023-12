Erick Ricarte comemora sonho da casa própria: “Uma fase de felicidade”

Erick Ricarte passou o Natal com a mãe em Aracaju, sua cidade natal, e comemorou o sonho da casa própria, que adquiriu com o dinheiro que recebeu através dos contratos dos realities no qual participou esse ano na Record. Além de A Grande Conquista e o Paiol da Fazenda, o influenciador também faturou com publis nas redes sociais.

“Estou vibrando e vivendo uma fase de felicidade, apesar de já ter passado muito sufoco em SP. Em 2023, foi um ano de muitas oportunidades com a chegada da A Grande Conquista e a breve participação no Paiol da Fazenda 15. Consegui comprar um apartamento para minha mãe em Aracaju à vista, no local e jeito que ela queria”, contou ele à coluna.

O jornalista continuou: “E ainda estou reformando para deixar tudo bem organizado para que possamos sair do aluguel e ter um canto para chamar de nosso. Tinha meses que nem do aluguel tínhamos o dinheiro. Já passamos muitos perrengues juntos, hoje festejamos e agradecemos a Deus cada conquista”, declarou.

Para 2024, o jornalista contou que no momento está “desempregado”. O contrato com a Record chega ao fim dia 31 de dezembro, mas segundo ele, ele não será chamado para renovar até o momento.

A última gravação de Erick Ricarte foi uma participação no Família Record, especial de fim de ano da emissora. No entanto, pode haver a possibilidade do influenciador participar de algum quadro, quando a próxima temporada de A Grande Conquista começar.

A produção do Rodrigo Faro também ficou de chamar o jornalista para participar de algum programa.

“Gostaria muito que a Record me desse a oportunidade de um quadro na TV, R7 ou Playplus. A emissora possui uma infinidade de produtos e eu sou pau para toda obra. O que tocar eu danço. Temos um Brasil com uma pluralidade muito grande para ser mostrado na TV que tem a cara do povo”, disse ele.

Erick Ricarte ainda falou sobre a gratidão aos diretos da Record. “O Rodrigo Carelli, Fernando Rancoleta e Leo Bentana foram anjos que apareceram em minha vida em uma fase muito difícil que eu estava passando. Eles não sabem, mas eu estava entrando em uma depressão, é óbvio que não contei nada para a Record com medo de atrapalhar nas negociações. Mas fiz tratamento certinho e hoje sigo em paz”, contou.

O influenciador ainda deu mais detalhes: “Eu tinha acabado um relacionamento no qual cheguei a apanhar algumas vezes em discussões. As portas que eles abriram para mim me fizeram conhecer muitas pessoas e ter muitas oportunidades. Espero que em breve eles me chamem realmente para fazer parte de mais um projeto, afinal eu amo o que faço e tento sempre entregar o meu melhor”, encerrou.