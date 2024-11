Érick Ricarte se pronuncia após rumores de romance com Thiago Servo

O influenciador Érick Ricarte, que participou dos realities A Fazenda e A Grande Conquista, ambos na Record, abriu o jogo e se pronunciou sobre sua real relação com o músico Thiago Servo. Nos últimos dias, surgiram boatos nas redes sociais de que os dois estariam vivendo um romance. O famoso, porém, negou.

Érick Ricarte e Thiago Servo se conheceram durante o confinamento da primeira temporada de A Grande Conquista e logo formaram uma amizade que durou até mesmo fora do reality show. No começo do mês, os amigos se reencontraram no programa Acerte ou Caia, apresentado por Tom Cavalcante.

Em entrevista exclusiva à coluna Fabia Oliveira, o influenciador negou qualquer envolvimento amoroso com Thiago Servo, disse que ambos são apenas bons amigos e que fixou abalado com os comentários maldosos que encheram as redes sociais. “Thiago é meu irmão. Isso [romance] não existe. Tô péssimo! Estou passando mal com tanta maldade que estão fazendo comigo desde último mês”, disse.

Érick Ricarte reforçou que os rumores prejudicaram sua saúde. Ele está em tratamento contra a depressão e crises de ansiedade. “Estou em Aracaju me cuidando com neurologista, e minha mãe está infartada. Toda vez que ela vê que sai nota negativa sobre mim, fica se tremendo. Minha mãe tem 60 anos”, reforçou o influenciador.

O influenciador e o músico Thiago Servo trocam mensagens de carinho nas redes sociais com frequência, sempre reforçando a amizade nascida no reality. “Vamos falar de amizade? @erickricarte um presente que ganhei no reality @agrandeconquista. Foram muitos momentos vividos intensamente. Momentos especiais e inesquecíveis”, escreveu o cantor no Instagram.

Recentemente, Érick Ricarte comentou como foi gravar o Acerte ou Caia na Argentina. “Foi o meu primeiro trabalho internacional. A gente gravou em Buenos Aires e eu não conhecia lá. Fui muito bem recebido por todo mundo. Inclusive pela produção, que cuidava da gente, com todo carinho, era lanche, camarim ‘bafônico’. Sabe aquele sonho que virou realidade? Foi realmente o que aconteceu”, disse.