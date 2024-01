Erika Januza revela crise de choro ao tentar gravar cena de novela

Erika Januza inicia o ano de 2024 com vários trabalhos e se orgulha disso. A atriz gravou a 3ª e a 4ª temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay, a série Magia de Aruna, do Disney+, e também estará na novela Dona Beja, segundo folhetim da HBO Max.

Sobre o último trabalho, no qual vive Candinha, a artista revela que chorou ao tentar gravar uma cena do projeto. “Teve uma fala específica que eu não consegui acabar de jeito nenhum tive uma crise de choro muito grande. Não consegui verbalizar e nunca mais voltei nessa cena”, disse para o F5.

Ela completou, afirmando que o sofrimento da gravação vai tocar muitas pessoas. “Mexeu muito comigo. Vai mexer também com um monte de mulher preta porque fala sobre a solidão da mulher negra”, confessou. “O dia de gravar vai chegar, mas ainda não tive coragem de voltar no roteiro”, concluiu.

Para além das produções como atriz, Erika Januza também se prepara para o Carnaval. Ela é Rainha de Bateria da Viradouro, escola de samba carioca, desde 2021 e realiza ensaios duas vezes por semana.