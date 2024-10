Escalação do Flamengo: Filipe Luís confirma time para enfrentar o Juventude

O Flamengo volta a campo contra o Juventude, neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro está matematicamente distante da briga pelo título, mas busca manutenção no G-4 da competição. A equipe carioca inicia a rodada na quarta posição, com 51 pontos, um a mais do que o quinto colocado São Paulo, e a 10 pontos do líder Botafogo.

Filipe Luis terá desfalques importantes para a partida: Bruno Henrique (suspenso), De La Cruz (lesionado) e Alex Sandro (com um desconforto) são os novos problemas para o treinador. Com isso, a tendência é que Ayrton Lucas jogue na lateral-esquerda, Evertton Araújo no meio-campo e Michael no ataque. Uma provocação escalável do Flamengo tem: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael e Gabigol. O Mengão soma no Brasileirão 29 jogos, sendo 15 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, com 58% de aproveitamento.