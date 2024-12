Escalação do Real Madrid: Ancelotti define time para final do Mundial

Real Madrid e Pachuca decidem o título da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar. O time espanhol estreia no torneio já na final, enquanto os mexicanos eliminaram o Botafogo nas quartas de final e o Al-Ahly na semifinal. Carlo Ancelotti tem desfalques para o jogo: Carvajal, Mendy e Militão seguem em tratamento de lesão e estão fora, além da ausência de David Alaba. Mbappé é dúvida.

Sendo assim, o Real Madrid deve jogar com: Courtois; Vázquez, Tchouamení, Rüdiger e Mendy; Valverde e Modric; Arda Guler, Bellingham e Brahim Díaz; Vinicius Jr. Já o Pachuca terá em campo: Moreno; Rodríguez, Cabral, Micolta e B. González; Pedraza, Montiel, A. González, Gutiérrez e Idrissi; Rondón.

O Real Madrid é o maior campeão dos Mundiais de Clubes da Fifa, com oito conquistas. Três da era do Intercontinental (1960, 1998 e 2002), e cinco da Copa do Mundo de Clubes (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022). O Pachuca está na decisão da Copa Intercontinental pela primeira vez na história.