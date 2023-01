Escaladores quebram em Itamaraju recorde nordestino de Highline

Um grupo de praticantes de esportes radicais ao ar livre liderados pelo atleta e artista circense Matheus Vidal explorou o Monte Grande, em Itamaraju, quebrando o recorde nordestino de Highline, desde o final de dezembro de 2022. A subida da trilha, que leva ao cume do monte, contou ainda com a participação dos atletas Willian Rafael, Maria Flavia, Gustavo Guimaraes, Julia Blue e Giovanne Rodrigues e Yasmin Columbano.

O Highline é uma modalidade em que os praticantes caminham sobre uma fita de 2,5 centímetros de largura em grandes alturas. A modalidade requer a utilização de equipamento de segurança e conhecimento técnico.

“Foram muitas horas de caminhada carregando muito peso, sendo preciso levar muito equipamento para a montagem da linha, com trabalho árduo. Porém, conseguimos vencer os mais de 500 metros de vão que existem entre o Monte Grande e a Pedra da Tartaruga”, revelou Matheus Vidal.

De acordo com Willian Rafael, para praticar o Highline é preciso muita preparação, por causa da altura, a montagem de todo o equipamento, que deve ser muito minuciosa e com todos os cuidados necessários”, explicou.

Para Yasmin Columbano, “por ser um esporte praticado ao ar livre a ligação com a preservação do meio ambiente é fundamental, pois as linhas que permitem a travessia entre montanhas, cachoeiras, ou outros espaços naturais, são as mais impactantes de todas, por sua beleza cênica incontestável, por isso a regra básica dos praticantes desse esporte é não modificar, não deixar nada e não levar nada”.

O recorde nordestino ficou registrado com uma distância de 513 metros, sendo aproximadamente 250 metros de altura. O percurso recebeu o nome Linha 1961, em homenagem ao ano de emancipação da cidade de Itamaraju.

Fonte: Gads