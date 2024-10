Escândalo na família Câmara atinge outro nível após novas revelações

A polêmica envolvendo as pastoras Naiane Câmara e Luana Câmara, da Assembleia de Deus em Belém do Pará, ganhou novos contornos após uma série de declarações públicas e desentendimentos familiares que foram expostos nas redes sociais. O conflito, que envolve acusações de traição e difamação, tomou proporções preocupantes dentro da comunidade religiosa e familiar.

O conflito veio à tona após o vazamento de mensagens entre Luana e uma seguidora, nas quais ela acusa sua concunhada, Naiane, de traição. A acusação rapidamente repercutiu nas redes sociais, causando uma divisão de opiniões entre os seguidores e membros da igreja. Em resposta, tanto Naiane quanto seu marido, o pastor André Câmara, emitiram notas de esclarecimento.

Naiane utilizou suas redes para defender sua família e destacar as vitórias conquistadas em seus 17 anos de casamento, sem diretamente negar as acusações. “Minha vida é repleta de muita superação, traumas da adolescência vencidos, lindos testemunhos de vida e a graça e misericórdia do Senhor sempre derramada sobre mim e minha família”, escreveu a pastora. Ela reforçou que os frutos de sua vida são visíveis em seus passos e que prefere não postar provas.

Por outro lado, André Câmara expressou sua profunda indignação e repúdio às acusações que feriram sua honra e a de sua esposa. “Publicações com argumentos falsos e difamatórios que não merecem nenhum pingo de credibilidade”, afirmou ele em sua nota.

Luana, por sua vez, confirmou a veracidade das mensagens vazadas, afirmando que nunca faria acusações falsas e que se mantém fiel ao que sabe e acredita. No entanto, ressaltou que o vazamento das mensagens privadas foi feito sem o seu consentimento, o que ela classificou como um “ato difamatório”.

