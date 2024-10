Escândalo: Pastora Luana Câmara acusa esposa do cunhado de adultério

Neste fim de semana, vazaram conversas da pastora Luana Câmara em que ela acusa sua concunhada, a pastora Naiane Câmara, de ter cometido adultério com o atual marido, pastor André Câmara, antes de eles se casarem.

Luana, que já havia publicamente criticado Naiane anteriormente, reforçou as acusações nas mensagens, afirmando que Naiane traiu seu ex-marido, enquanto a igreja teria “abafado” o caso.

Assista:

As tensões entre as duas pastoras, membros de uma influente família evangélica ligada à Assembleia de Deus, já vinham se intensificando. Luana questionou a conduta de Naiane, sugerindo que ela manipula fiéis e mente sobre suas ações, contrastando com a postura de arrependimento que, segundo Luana, outros líderes deveriam ter.

Em resposta a uma pessoa que sugeriu que Luana perdoasse sua concunhada, a pastora afirmou não ter mágoa pessoal, mas condenou as atitudes de Naiane, ressaltando que apenas quem se arrepende verdadeiramente merece perdão. O vazamento dessas conversas gerou grande repercussão entre os fiéis e na comunidade gospel.

Agora, a expectativa é sobre qual será o posicionamento oficial da igreja e dos membros da família, incluindo o pastor Samuel Câmara, líder da denominação e pai de André.

