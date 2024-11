Esclarecimento de homicídios vai a 39%, diz Sou da Paz. Veja o ranking

O esclarecimento de homicídios no Brasil foi de 39% para os crimes ocorridos em 2022. Em outras palavras, a cada 10 homicídios cometidos naquele ano, as autoridades conseguiram identificar suspeitos em apenas quatro casos. Em 2021 o esclarecimento foi de 35%. Apesar da melhora, o número ainda é considerado baixo.

Esses dados são do relatório “Onde mora a impunidade?”, divulgado pelo Instituto Sou da Paz nesta terça-feira (12/11). A pesquisa considera um homicídio esclarecido quando há pelo menos um suspeito identificado que se tornou réu pelo crime.

Dessa maneira, os dados coletados são enviados por Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos estaduais. Nove estados não responderam.

Veja o mapa:

O relatório destaca a região Centro-Oeste, que registrou os melhores índices de esclarecimento. No topo está o Distrito Federal, com 90% dos homicídios solucionados, seguido por Goiás, com 86%.

Este é o primeiro ano em que Goiás forneceu dados completos para o cálculo do indicador. Mato Grosso do Sul está na terceira posição, com um índice de 71%.

Já o pior índice de esclarecimento de homicídios, entre os estados que responderam à pesquisa, está na Bahia (15%), que tem se destacado com altas taxas de mortes violentas e por intervenção policial.

Os outros três estados com os piores índices de elucidação de assassinatos são o Piauí (22%), Rio de Janeiro (25%) e Pará (33%).

Criação de índice nacional

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) tem realizado reuniões para a criação de um Índice de Resolução de Homicídios. A ideia é ter um monitoramento na quantidade de mortes violentas intencionais que são solucionadas.

Representantes do governo federal já se reuniram pelo menos três vezes com chefes de delegacias de homicídios dos estados para tratar do assunto.