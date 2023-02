Escolas da rede pública de Teixeira de Freitas surpreendem pais e alunos durante início do ano letivo de 2023

Início do ano letivo de 2023 em escolas da rede pública de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Estudantes da rede pública de Teixeira de Freitas retornaram na última sexta-feira (03) às aulas nas escolas do município, para o início do ano letivo de 2023. Muitos se surpreenderam com a estrutura modernizada e ampliada de instituições de ensino localizadas no município, resultado do constante investimento da atual gestão.

“Antes era diferente, não tinham as placas solares, mudaram o piso, colocaram grama; ficou mais agradável”, disse Enzo Bittencourt, aluno do 7º ano da Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa, localizada no Castelinho e uma das mais de 30 escolas ampliadas pela administração. “Minha expectativa para 2023 é ótima. A maioria dos meus amigos continuam estudando comigo, então vai ser bem legal”.

Mãe de outro aluno desta escola, Jane comemora as reformas realizadas: “vim deixar meu filho aqui e pude ver que a escola está bem melhor. Gostei bastante e sinto que ele está no lugar certo e com ótimos professores. Não tenho do que reclamar”.

O primeiro dia de aula contou com uma apresentação na quadra, momento de apresentação e conversa com os professores, além da execução do Hino Nacional e do Hino de Teixeira de Freitas. “Vimos muitos pais e estudantes na escola. Tivemos uma grande procura de matrícula tanto para o período diurno como para o EJA”, explicou Helcio Gomes, diretor escolar. “Estamos à disposição da nossa comunidade, com um ambiente mais adequado e que proporciona um maior aprendizado”.

Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura, compartilha a felicidade dos teixeirenses: “esse foi um dia de alegria para o nosso município. O nosso lema é ‘Educação que acolhe, vidas que transformam’. Por isso, em 2023, nossos alunos vão aprender e construir novas possibilidades em espaços modernizados e com a ajuda de profissionais competentes. A Teixeira educadora, objetivo da nossa gestão, se torna realidade”.

Já o prefeito Dr. Marcelo Belitardo reforça a continuidade dos projetos para este ano: “investimos, tanto nos equipamentos já existentes como naqueles que se encontravam paralisados nas gestões passadas. E o nosso trabalho continua, com a atenção e o carinho que a população merece”.

