Escritor brasileiro J. D. Netto é um dos nomes confirmados no VI Encontro Mundial de Literatura Brasileira em Nova York

Nova York vai receber um dos eventos mais aguardados da literatura brasileira nos Estados Unidos: o VI Encontro Mundial de Literatura Brasileira, que acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro no Consulado Geral do Brasil. O evento reunirá escritores, cineastas e especialistas em literatura para discussões e apresentações, promovendo um espaço de reflexão e valorização da cultura brasileira no exterior.

Entre os convidados de destaque, está o escritor brasileiro J. D. Netto, que reside em Nova York e é conhecido por suas obras de ficção. Netto foi especialmente convidado pela organização do evento para participar de uma palestra sobre a construção de personagens na literatura de ficção, que acontecerá no dia 14 de novembro, às 10h. Em suas palavras, o autor considera uma honra poder compartilhar sua visão com a comunidade brasileira nos Estados Unidos.

“É uma honra poder inspirar a comunidade brasileira nos Estados Unidos por meio da literatura. A verdade vive na ficção. A fantasia é um testemunho daquilo que realmente está em nós. Será um momento super interessante e informativo”, afirma J. D. Netto.

Durante sua participação, Netto abordará a influência do psicológico humano na criação de personagens. Segundo o autor, personagens literários são frequentemente espelhos do comportamento e da determinação humana. Ele explica que a construção de um personagem fictício vai além de simples características físicas ou comportamentais; trata-se de explorar como o psicológico do ser humano se reflete em suas ações e decisões dentro da narrativa.

“Vou falar sobre como o psicológico do ser humano influencia na criação dos personagens e como eles se tornam símbolos do nosso comportamento e determinação. Vai ser bem interessante”, acrescenta o autor.

No evento, Netto também fará paralelos com seu novo livro, Do Outro Lado do Oceano, previsto para lançamento em 2025, que conta a história de um romance de um brasileiro-americano indocumentado.

O evento oferece uma programação diversificada, incluindo debates sobre a comunidade LGBTQI+ no cinema brasileiro, exibições de filmes e discussões sobre a língua portuguesa como ativo político. No entanto, a palestra de Netto promete ser um dos pontos altos, especialmente para os entusiastas da literatura de ficção, que poderão entender melhor como a psicologia humana influencia os enredos e personagens que tanto cativam os leitores.

O Encontro Mundial de Literatura Brasileira em Nova York é uma iniciativa da Academia Internacional de Literatura Brasileira e conta com o apoio do Consulado Geral do Brasil e patrocinadores como a Alencar Family Foundation e a Underline Publishing. Além de oferecer uma oportunidade única para o público brasileiro nos Estados Unidos, o evento também celebra a contribuição dos escritores brasileiros que ajudam a fortalecer a identidade cultural do país no exterior.