Escritor diz que é uma “questão de tempo” até Harry e Meghan se separarem

Em maio do ano passado, surgiram as primeiras especulações de que o príncipe Harry e Meghan Markle poderiam estar perto do divórcio. Quase um ano e meio depois, os duques continuam casados, porém, um escritor de livros sobre a família real britânica acredita ser apenas uma “questão de tempo” até o casal se separar de vez.

Em entrevista ao The Mirror, o especialista em assuntos da realeza, Hugo Vickers, destacou que Meghan Markle tem um “longo histórico” de cortar relações com algumas pessoas que já lhe foram bastante próximas, desde o pai, Thomas Markle, até amigas mais íntimas.

Vickers salientou ainda que Meghan “não mantém mais contato com os irmãos paternos, Thomas Markle Jr. e Samantha Markle, além das antigas melhores amigas, Jessica Mulroney e Sophie Trudeau”. Na opinião do escritor, o próximo da lista da duquesa de Sussex é o marido, príncipe Harry.

“Ela tem um padrão de cortar pessoas da sua vida. Então, quem será o próximo? Acho que, inevitavelmente, o príncipe Harry. Vai chegar o dia em que ela vai perceber que não precisa dele”, afirmou convictamente.

No ponto de vista de Vickers, Harry passou a “interpretar o papel de vítima, queixando-se sempre de tudo”. O especialista mencionou ainda que a polêmica entrevista concedida pelo casal à apresentadora Oprah Winfrey, em março de 2021, e a autobiografia do príncipe, lançada em janeiro do ano passado, “não teriam existido sem Meghan”.

“A Meghan percebeu que ele se sentia desconfortável em fazer algumas coisas e, de certa forma, explorou isso ao ponto de o forçar a fazê-las”, enfatizou o autor de biografias sobre membros da realeza. Segundo Vickers, a entrevista para Oprah e o lançamento do livro foram “as maiores causas dos atritos” entre Harry e a família real.

Por outro lado, vale lembrar, Meghan nunca teve uma relação com familiares, com exceção da mãe, Doria Loyce Ragland, e nunca teve muito amigos. Sendo conhecida por ser uma pessoa mais reservada.

Leia Também: Adele vai às lágrimas ao encontrar Céline Dion em um de seus shows