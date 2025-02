Escritório virtual: cresce número de empresas com falta de endereço profissional na Bahia; veja solução

WeFoundr gerencia endereço no bairro nobre Horto Florestal para empresas baianas

O número de novos negócios na Bahia tem crescido nos últimos anos. A presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), Marise Chastinet, confirma: “Até outubro, o saldo entre aberturas e fechamentos de empresas foi de 12.800 novos empreendimentos, o maior da série histórica”, conta.

Grande parte dessas novas aberturas é de pequeno porte, movimentando a economia local, com 1,19 milhão de registros no estado. No entanto, muitos empresários enfrentam vulnerabilidades por não possuírem um escritório virtual. “Muitos usam o endereço residencial como o da empresa, o que compromete a segurança e passa uma imagem pouco profissional. Ter um bom endereço é essencial para credibilidade, inclusive no Google Meu Negócio”, explica Eduardo Alvim, sócio-fundador do coworking WeFoundr (@wefoundr).

A contadora baiana Ana Borges ressalta os desafios do MEI sem um endereço fiscal válido, como dificuldades para emitir notas fiscais, acessar crédito e receber documentos oficiais. “Mesmo em home office, é preciso um endereço comercial para evitar problemas, bloqueios e até multas”, alerta.

A solução:

Segundo Alvim, a escolha de um endereço adequado impacta diretamente a imagem e o crescimento do negócio. O WeFoundr (https://wefoundr.com.br/lp/escritorio-virtual), além de oferecer coworking, emite e gerencia endereços fiscal e comercial no edifício Horto Office, localizado no bairro Horto Florestal, em Salvador.

O serviço inclui gestão de correspondências e amplia a divulgação da empresa, evitando perdas de documentos importantes. “Você tem o endereço ideal sem sair de casa, enquanto cuidamos das suas encomendas e necessidades”, afirma Eduardo.

Além do endereço, o espaço oferece diárias ou escopos mensais em estações de trabalho, sendo ideal para encontros com clientes ou equipes. Profissionais em home office ou visitantes podem contar com ambientes climatizados, escritórios privativos, cabines, salas de reunião, Wi-Fi, cozinha completa e outras comodidades. É possível contratar pacotes personalizados ou agendar uma visita ao local.

Para mais informações, acesse: https://wefoundr.com.br/lp/escritorio-virtual