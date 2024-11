A forte busca por espaço na gestão estadual tem repartido o desejo de alguns caciques políticos. Turbinado após as eleições municipais e obtendo 60 prefeitos, o Avante também tem costurado algumas possibilidades para ampliar o “quinhão” no governo de Jerônimo Rodrigues (PT). Sob o comando do ex-deputado federal Ronaldo Carletto, o Avante deve receber um incremento nos cargos.