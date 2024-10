Espanha atropela a Sérvia e garante vaga nas quartas de final da Liga das Nações

Sem o craque Lamine Yamal, que está lesionado, a Espanha venceu a Sérvia por 3 a 0 nesta terça-feira (15), em partida válida pela quarta rodada da Liga A da Liga das Nações da Uefa, disputada no Estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba. Com gols de Laporte, Morata e Baena, a seleção espanhola manteve a liderança do Grupo 4, somando 10 pontos, três a mais que a Dinamarca, segunda colocada. A Fúria já está classificada para a próxima fase. Já a Sérvia permanece em terceiro lugar, com quatro pontos, e se complica na competição.

O jogo foi marcado pelo amplo domínio da Espanha desde o início. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Laporte abriu o placar ao cabecear para o gol após cruzamento de Pedro Porro. Mesmo com a vantagem, a equipe espanhola seguiu criando chances, mas não conseguiu ampliar antes do intervalo. Na segunda etapa, aos oito minutos, a Espanha teve a chance de aumentar a vantagem em um pênalti, mas Morata desperdiçou ao chutar por cima do gol. No entanto, o atacante se redimiu pouco tempo depois, aos 20 minutos, ao receber passe de Fabián Ruiz e finalizar de canhota para marcar o segundo gol da partida.

WhatsApp

Aos 31 minutos, a situação da Sérvia piorou com a expulsão de Pavlovic, que cometeu falta próximo à grande área. Na cobrança, Baena acertou um belo chute, encerrando o placar em 3 a 0. Com a vitória, a Espanha garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga das Nações, enquanto a Sérvia terá que lutar pela permanência na competição. Na próxima rodada, marcada para 15 de novembro, a Espanha enfrentará a Dinamarca, fora de casa, enquanto a Sérvia jogará contra a Suíça.

Confira os resultados desta terça

Liga A: Grupo 1

Polônia 3 x 3 Croácia

Escócia 0 x 0 Portugal

Liga A: Grupo 4

Espanha 3 x 0 Sérvia

Suíça 2 x 2 Dinamarca

Liga C: Grupo 2

Kosovo 3 x 0 Chipre

Lituânia 1 x 2 Romênia

Liga C: Grupo 3

Bielorrússia 1 x 1 Luxemburgo

Irlanda do Norte 5 x 0 Bulgária

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA