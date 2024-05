Espanha exige desculpa de Milei por xingar esposa do primeiro-ministro

Tomas Cuesta/Getty Images

1 de 1 Foto colorida de Javier Milei, presidente da Argentina – Metrópoles – Foto: Tomas Cuesta/Getty ImagesO governo espanhol exigiu, neste domingo (19/5), que o presidente da Argentina, Javier Milei, peça desculpas públicas por ter ofendido a esposa de Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. Begoña Gómez foi descrita pelo argentino como “corrupta”.

Ela é alvo de investigação por supostos crimes de tráfico de influência e corrupção. O caso chegou a afastar Sánchez das agendas públicas por um período de tempo, mas ele decidiu permanecer no cargo.

José Manuel Albares, ministro das Relações Exteriores da Espanha, foi quem exigiu as desculpas públicas. “É inaceitável que um presidente em exercício, em visita à Espanha, insulte a Espanha e o primeiro-ministro”, ressaltou.

A fala de Milei foi feita durante evento do partido espanhol de extrema-direita Vox. A agenda do presidente argentino no país europeu não teve encontros com autoridades espanholas.

A Espanha também decidiu chamar para consultas a embaixadora em Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?