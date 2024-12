Espanha inicia extradição do blogueiro Oswaldo Eustáquio

As autoridades espanholas deram início ao processo de extradição do blogueiro Oswaldo Eustáquio, que está foragido da Justiça brasileira. O pedido foi formalizado em outubro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao Ministério da Justiça, e posteriormente repassado ao Ministério das Relações Exteriores da Espanha. Eustáquio é um dos investigados no inquérito das milícias digitais, que tramita no STF. Em dezembro de 2022, o ministro Moraes ordenou sua prisão em decorrência de investigações relacionadas à disseminação de fake news e atividades de milícias digitais. As autoridades brasileiras foram informadas de que a Espanha já deu um primeiro sinal positivo para a extradição, mas a decisão final ainda depende da Justiça espanhola.

O blogueiro esteve envolvido em manifestações contra os resultados das eleições e chegou a defender a intervenção das Forças Armadas. Desde 2020, ele é alvo de investigações por ações consideradas antidemocráticas. Em agosto, Eustáquio e outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram alvo de uma operação da Polícia Federal, que resultou em uma nova ordem de prisão. Durante a operação, a Polícia Federal identificou tentativas de intimidar seus agentes e suas famílias. Eustáquio e seus aliados foram acusados de usar crianças e adolescentes nas redes sociais para dificultar as investigações em andamento.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA