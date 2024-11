Especialista Douglas Andrade lista quatro funções do CRM Wagpro para alavancar as vendas pelo WhatsApp

Ele enfatiza que a automação e a personalização são fundamentais em períodos como a Black Friday

De acordo com a Pesquisa de Intenção de Compra Black Friday 2024, realizada pela Wake em parceria com a OpinionBox, 66% dos consumidores brasileiros têm a intenção de comprar produtos durante a Black Friday deste ano. O relatório também revela que o WhatsApp é um dos canais de comunicação mais preferidos pelos clientes, com 30,1% das interações com empresas ocorrendo através deste aplicativo.

Nesse contexto, o estudo “Ranking Cielo-SBVC”, promovido pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), indica que 46% das principais varejistas no Brasil já utilizam o WhatsApp como uma ferramenta de vendas. Além disso, a pesquisa Panorama de Vendas 2024 da RD Station revelou que 70% dos profissionais de vendas consideram essa plataforma o canal mais eficaz para contatar clientes.

Douglas Andrade, especialista em vendas e autor da plataforma de treinamento, destaca a importância de estratégias de vendas no WhatsApp Web. Ele enfatiza que a automação e a personalização são fundamentais para maximizar o potencial de vendas, especialmente em períodos como a Black Friday.

Uma das ferramentas que pode impulsionar as vendas é o CRM Wagpro, uma extensão do Google Chrome que facilita a gestão de contatos e interações com clientes diretamente pelo WhatsApp. Com o Wagpro, os vendedores podem registrar e acompanhar todas as interações, oferecendo um atendimento mais ágil e personalizado. Isso se traduz em maior eficiência nas vendas e uma experiência do cliente aprimorada.

A expertise de Douglas Andrade na utilização do WhatsApp para vendas inclui:

1. Análise de Dados: Com o Wagpro, é possível coletar e analisar informações dos clientes, permitindo que os vendedores compreendam melhor os padrões de compra. Andrade ensina como usar esses dados para criar ofertas personalizadas e direcionadas, aumentando a probabilidade de conversão durante a Black Friday.

2. Programação de Alertas: Utilizando a automação do Wagpro, os varejistas podem configurar alertas para promoções relâmpago e informar os clientes sobre a disponibilidade de estoque. Andrade enfatiza a importância de manter os clientes informados para incentivá-los a agir rapidamente.

3. Gerenciamento de Atendimento: O Wagpro ajuda a mecanizar o agendamento de confirmações e lembretes, o que diminui a carga administrativa e evita confusões. Durante os picos de vendas, a ferramenta assegura que todas as mensagens sejam respondidas de forma eficiente, mantendo a qualidade do atendimento.

4. Pós-venda e Feedback: Douglas recomenda que o uso do Wagpro inclua o envio de mensagens de agradecimento personalizadas após a compra. Ele sugere que os vendedores incluam o nome do cliente e o produto adquirido nas mensagens, mostrando valorização. Além disso, o envio de pesquisas de satisfação logo após a finalização da compra pode fornecer feedback rápido, permitindo ajustes imediatos nas estratégias.

Com as dicas de Douglas Andrade e as funcionalidades do CRM Wagpro, os vendedores podem não apenas aumentar suas vendas durante a Black Friday, mas também construir um relacionamento duradouro com os clientes, garantindo uma experiência de compra satisfatória e memorável.