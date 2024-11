Especialista orienta credores sobre antecipação do TJ-BA para pagamento de precatórios com desconto de 40%

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) publicou o edital n. 97/2024, que possibilita aos credores de precatórios contra o Estado a participação em um acordo para antecipar o recebimento de valores devidos. O edital oferece condições detalhadas para adesão, mas traz um ponto de cautela: o pagamento será realizado com um deságio de 40% sobre o valor atualizado dos precatórios.

A medida é voltada para credores com precatórios pendentes até 2024 que optarem pelo recebimento antecipado. Em uma prática comum nos acordos dessa natureza, o deságio permite ao Estado gerenciar o grande volume de precatórios, mas representa uma redução substancial no montante final pago ao credor. Esse ponto, segundo o advogado Gilberto Badaró, especialista em precatórios e sócio do Badaró Almeida & Advogados Associados, exige atenção.

“A antecipação com desconto pode ser um recurso útil para muitos credores que preferem receber imediatamente, mas é importante considerar se o deságio compensa em relação à necessidade atual de liquidez”, comenta o especialista.

Entre os requisitos para a habilitação, podem solicitar o adiantamento os titulares originais dos precatórios, advogados com honorários sucumbenciais, sucessores e espólios. No entanto, é essencial que todos sigam rigorosamente as exigências legais e apresentem a documentação completa e correta, já que a falta de algum item pode resultar no indeferimento do pedido. A adesão deve ser feita exclusivamente pela plataforma online indicada pelo TJ-BA, até o dia 14 de novembro.