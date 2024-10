Especialistas em Segurança Pública ensinam como prevenir crimes na internet em escolas da Rede Estadual

O projeto “SPREV e as Forças de Segurança Pública e Defesa Social Vão às Escolas” chegou ao Colégio Estadual Barros Barrete, em Paripe, nesta quarta-feira (9), para discutir o tema “Abuso sexual e os riscos da internet, plataformas, IA e bigtecs”.

O debate foi feito através da exibição do filme “Confiar”, que narra a história de uma adolescente que sofre abuso sexual após se encontrar com um homem que conheceu na internet.

A titular da 28ª Delegacia Territorial, Simone Moitinho, conversou com os jovens sobre exploração sexual, com foco nos crimes ocorridos pela internet, e como utilizar as redes de maneira segura.