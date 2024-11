Espécie desaparecida por décadas estava escondida bem na nossa frente

Não é incomum que pesquisadores pensem que uma espécie tenha desaparecido só para, anos depois, reencontrá-la. Foi exatamente isso que aconteceu com um verme marinho minúsculo. No entanto, ele não estava tão escondido quanto se pensava e, na verdade, foi fotografado durante anos sem ninguém saber.

O animalzinho apareceu em três a cada quatro fotos de cavalos-marinhos pigmeus ao longo dos anos, ajudando a revelar mais informações sobre seus hábitos.

Conseguiu ver? Ela está indicado pelas setas amarelas, à direita (Imagem: Chloé Fourreau)

Espécie desaparecida estava escondida, mas não tanto

O verme marinho Haplosyllis anthogorgicola não era registrado oficialmente desde 1956, fazendo pesquisadores acreditarem que tratava-se de uma espécie desaparecida. Os autores de um novo estudo o reencontraram e revelaram que, na verdade, ele estava bem na nossa frente esse tempo todo.

Tudo começou quando a equipe percebeu que o verme tinha aparecido na foto de um cavalo-marinho pigmeu, uma espécie minúscula e bastante fotogênica. Então, eles resolveram analisar um portfólio de fotografiass de cientistas cidadãos, o iNaturalist, em busca de mais registros do cavalo-marinho.

Em comunicado, os pesquisadores afirmaram que, ao examinarem os registros, identificaram os vermes e suas tocas ao fundo. Ou seja, apesar deles não terem sido avistados oficialmente há mais de seis décadas, estavam lá. A equipe também revelou que uma a cada três fotografias dos cavalos-marinhos mostra o animal.

Verme é minúsculo e com aparência transparente (Imagem: Chloé Fourreau)

Por que não encontramos o verme antes?

Parte do motivo para o verme marinho ter passado despercebido por tanto tempo é pelo habitat;

Eles vivem entre 15 e 40 metros de profundidade no mar, onde as condições costumam ser turbulentas;

Outro problema é identificar os animais sozinhos, já que eles são minúsculos. Nesse caso, o registro ficou mais fácil acompanhado dos cavalos-marinhos.

A pesquisa, publicada na revista Proceedings Of The Royal Society, também revelou mais informações sobre os hábitos do H. anthogorgicola. Pelo que as fotos indicavam, muitas vezes o verme marinho parecia estar brigando com os cavalos-marinhos, possivelmente para roubar sua comida ou para evitar ser comido por eles. Além disso, ele aparecia escondido em tocas em corais gorgônias, que também são usadas pelos cavalos-marinhos.

