Espécies invasoras: conheça os 5 piores casos no mundo

A globalização e a interconectividade entre diferentes regiões do planeta têm contribuído para a disseminação inadvertida de espécies invasoras, provocando impactos significativos nos ecossistemas locais.

Essas espécies, muitas vezes introduzidas por ações humanas, podem se tornar uma ameaça para a fauna e flora nativas, desencadeando efeitos cascata que comprometem a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas. Vamos conhecer cinco exemplos emblemáticos nos quais espécies invasoras foram responsáveis por exterminar a fauna local.

O que é uma espécie invasora?

Espécie invasora é o termo criado para se referir a organismos introduzidos em ecossistemas fora de sua área de distribuição natural, muitas vezes devido a atividades humanas.

O diferencial dessas espécies é sua habilidade para estabelecer populações autossustentáveis, desencadeando impactos adversos nos ambientes locais. Essas espécies frequentemente carecem de predadores naturais ou regulamentações que as controlem, resultando em uma rápida proliferação que pode levar à desestabilização dos ecossistemas.

Leia também:

O que são espécies invasoras e quais as consequências para meio ambiente?

Qual é o continente com mais espécies de animais?

Sexta onda de extinção em massa pode ser evitada?

Os 5 piores casos de espécies invasoras

1. A extinção dos dodôs

Na Ilha Maurícia, no século XVII, os dodôs, aves incapazes de voar, foram rapidamente empurrados para a extinção após a chegada de exploradores que trouxeram consigo porcos, gatos, cachorros, macacos e ratos.

Imagem: Representação de como eram os Dodôs, ave endêmica, das Ilhas Maurício, extinta no século XVII. Créditos: Daniel Eskridge/Shutterstock

Sem predadores naturais, os dodôs não possuíam ferramentas evolutivas para sobreviver a essa competição. Os simpáticos habitantes da Ilha não foram páreo para a competição por recursos, resultando em sua extinção precoce.

2. Coral-Sol no Atlântico

O coral-sol, originário do Pacífico, representa uma ameaça significativa aos recifes do Atlântico devido à sua notável capacidade de crescimento rápido. Esta espécie de cnidário sufoca corais nativos e disputa recursos cruciais, desencadeando um desequilíbrio nos ecossistemas marinhos.

Coral-Sol (Palythoa spp.). Foto: Wikimedia Commons

A rápida proliferação do coral-sol não apenas compromete a saúde dos recifes de coral, limitando o crescimento e regeneração dos corais locais, mas também afeta negativamente a diversidade marinha, alterando as interações ecológicas e ameaçando a conservação dos já bastante ameaçados recifes de coral.

3. Peixe-leão no Atlântico e Caribe

No século XXI, o peixe-leão, originário do Índico e Pacífico, imergiu como uma ameaça no oceano Atlântico devido à sua rápida disseminação e adaptabilidade.

Sua distribuição expandida é atribuída, em grande parte, às atividades humanas, como a liberação acidental ou intencional de exemplares mantidos em aquários.

Imagem: Vitaliy6447 – shutterstock

A periculosidade do peixe-leão está relacionada à sua agressividade predatória e à falta de predadores naturais em suas novas localizações.

Essa ausência de inimigos naturais permite que a população de peixes-leão cresça descontroladamente, resultando em uma competição desigual por recursos com as espécies nativas. Sua voracidade na caça de peixes e invertebrados locais impacta diretamente as cadeias alimentares marinhas, afetando o equilíbrio ecológico e levando ao declínio de populações.

4. Javalis no Brasil

A introdução de javalis na fauna brasileira, originalmente planejada para fins de caça esportiva, provou ser uma escolha desastrosa para os ecossistemas locais.

Originários da Europa e Ásia, esses animais se adaptaram com sucesso ao ambiente brasileiro, reproduzindo-se rapidamente e se tornando uma presença invasora. A ausência de predadores naturais eficazes permitiu que a população de javalis aumentasse descontroladamente, resultando em impactos prejudiciais.

Javali / Imagem: Reprodução

A periculosidade dos javalis é evidenciada pelos danos significativos que causam às plantações e à vegetação local. Com sua habilidade de escavar o solo em busca de alimentos, esses animais modificam a paisagem e competem com espécies nativas por recursos, prejudicando a flora autóctona.

Além disso, ao perturbarem os ecossistemas locais, os javalis podem contribuir para o desequilíbrio das comunidades de fauna e flora, ameaçando a diversidade biológica dessas áreas

5. Castores na Argentina

Na Argentina, a introdução dos castores norte-americanos foi inicialmente motivada por interesses econômicos, em um esforço para promover a indústria da pele durante o século XX. Contudo, essa decisão teve consequências desastrosas e imprevistas para os ecossistemas locais.

Os castores, conhecidos por suas habilidades de construção de represas, foram introduzidos sem a devida compreensão dos impactos potenciais de suas atividades na paisagem natural da Argentina.

Imagem: P Harstela / Shutterstock

Os castores norte-americanos adaptaram-se de maneira extraordinária ao novo ambiente argentino, reproduzindo-se rapidamente e estabelecendo populações robustas.

No entanto, as implicações ecológicas desses animais tornaram-se evidentes ao longo do tempo. As represas construídas pelos castores modificaram os cursos d’água, levando a inundações e alterações nos padrões de drenagem.

Além disso, a vegetação ribeirinha foi drasticamente afetada pela intensa atividade de roer dos castores, impactando negativamente a biodiversidade local.

O post Espécies invasoras: conheça os 5 piores casos no mundo apareceu primeiro em Olhar Digital.