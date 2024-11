Espectadores de ‘Mania de Você’ fazem abaixo-assinado por casal lésbico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O público de “Mania de Você” demonstra insatisfação com os rumos que a novela das nove da Globo está tendo. Por isso, por meio de mobilizações e abaixo-assinados, tenta fazer a vontade popular chegar ao autor João Emanuel Carneiro e convencê-lo a incluir novas histórias (e eliminar outras).

Uma petição online foi criada para que a emissora fizesse das personagens Diana (Vanessa Bueno) e Fátima (Mariana Santos) um casal lésbico. Até o momento, tem 830 assinaturas; o objetivo é chegar a mil.

Na trama, as duas são vizinhas e grandes amigas que se ajudam nos perrengues da vida. Fátima vive uma relação abusiva com Robson (Eriberto Leão), que a despreza e humilha. Ele, inclusive, já deu em cima da amiga da esposa ao longo dos episódios.

Outro abaixo-assinado que pede mudança nos caminhos da trama é para que o autor mate o personagem Rudá, vivido por Nicolas Prattes. Em dois dias no ar, a petição pública conta com cerca de 2.900 assinaturas -mais da metade da meta de 5 mil. A justificativa para a ideia é de que o caiçara não agrega em nada na novela, além de ser alvo da obsessão cega de Luma (Agatha Moreira).

A emissora está preocupada com os índices de audiência da novela. Para estancar a baixa aceitação do público, os roteiros foram alterados para evitar temas polêmicos. O personagem do ator português Paulo Rocha deixará de ter uma relação com a sobrinha, Bruna (Duda Batsow).

Desde sua estreia, em setembro, “Mania de Você” tem 21,4 pontos de média na Grande São Paulo. São quatro pontos a menos que o remake de “Renascer”, que fechou com 25,5 pontos na capital paulista. Com o índice, até aqui, trata-se da pior audiência da história do horário das nove, superando até o fracasso de “Um Lugar ao Sol” (2021), que marcou 22 pontos.