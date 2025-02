Esperança antienvelhecimento: Cientistas rejuvenescem cobaias restaurando células velhas

Durante anos, a luta contra o envelhecimento levou as pessoas a gastarem bilhões em cosméticos, cirurgias e tratamentos antienvelhecimento na esperança de voltar no tempo. Agora, uma nova pesquisa do Instituto de Biofísica da Academia Chinesa de Ciências pode ter descoberto um avanço potencial. Cientistas descobriram uma maneira de reverter alguns sinais de envelhecimento em camundongos, mirando a senescência celular, um fator-chave do envelhecimento.

