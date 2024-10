“Espero fazer a Lei do Ex funcionar”, diz Everaldo antes de enfrentar o Fluminense

Autor do gol da vitória rubro-negra diante do RB Bragantino, no último sábado (19), no Barradão, o atacante Everaldo surge como uma boa notícia para o Vitória na luta contra o rebaixamento para a Série B. Após lidar com uma lesão que o tirou de cinco meses da temporada, Everaldo veio do banco contra o RB Bragantino e pode se tornar titular contra o Fluminense, neste sábado (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor Carioca é um velho conhecido de Everaldo, que defendeu a equipe em 2018, com um total de 53 jogos, sete gols e 13 assistências. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (24), o atacante declarou que espera poder fazer a “Lei do Ex” funcionar, mas que não pensa no assunto.

“Eu espero fazer a lei (do ex) funcionar neste sábado, mas eu não penso nisso porque eu sei que o que eu tenho que fazer é trabalhar e focar. Pedir a Deus, força e sabedoria, porque gol a gente sabe que é consequência do trabalho, que sai naturalmente. Então, o meu único pensamento e foco é de poder fazer boas partidas, de poder me doar dentro de campo, dar meu máximo e poder ajudar o Vitória, que os gols vão acontecer naturalmente”, comentou o jogador.

Everaldo foi o autor do gol da vitória diante do RB Bragantino | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória