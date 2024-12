Espero que a acusação possa ajudar outras vítimas de retaliação, diz Blake Lively

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz Blake Lively se pronunciou após sua acusação contra o ator Justin Baldoni se tornar pública. De acordo com a atriz, o diretor e ator da adaptação do livro homônimo “É Assim que Acaba” teria praticado assédio sexual e feito um esforço para arruinar a sua reputação.

“Espero que minha ação legal ajude a desvendar essas táticas de retaliação sinistras para prejudicar pessoas que falam sobre má conduta e ajude a proteger outras que podem ser alvos”, disse Lively à imprensa.

Segundo a ação, os desentendimentos teriam começado ainda durante as filmagens. Por esse motivo, uma reunião foi feita para discutir o ambiente hostil que a atriz afirmava presenciar no set. Marido de Lively, o ator Ryan Reynolds, 48, também participou do encontro.

Entre as alegações feitas por ela, Baldoni teria o hábito de mostrar imagens de mulheres nuas para todo o elenco feminino do longa e comentar frequentemente sobre um antigo vício em pornografia. Ele também teria o hábito de falar sobre seus interesses sexuais, sobre genitálias e comentar sobre o peso da artista.

Procurado pela Variety, Bryan Freedman, o advogado de Baldoni, negou as acusações. O ator foi informado no último sábado (21) da decisão da agência WWE, que o representava e representa Lively, em dispensá-lo. A WWE optou por não se pronunciar sobre o caso.

A autora de “É Assim que Acaba”, Coolleen Hoover, ofereceu apoio à atriz através de uma publicação em suas redes sociais.

As atrizes Amber Heard, America Ferrera e Alexis Bledel também estão entre os nomes que se manifestaram em defesa de Lively.

