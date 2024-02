“Espero que o Biden ganhe”, diz Lula sobre eleições dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que espera que o líder norte-americano Joe Biden ganhe as eleições presidenciais nos Estados Unidos (EUA) neste ano. A declaração ocorreu durante a entrevista à Rede TV, nesta terça-feira (27/2).

“Seria da minha parte muito presunçoso tentar dizer que tenho candidato nos Estados Unidos”, iniciou o presidente brasileiro, para em seguida expressar sua preferência. “Eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden em porta de fábrica. O discurso do Biden desde o começo até agora é em defesa do mundo do trabalho”, disse Lula.

O ex-presidente Donald Trump ganhou, até o momento, todas as primárias do partido Republicano, que decidirão quem irá concorrer contra o presidente Joe Biden pelo comando da Casa Branca.

Na última semana, o presidente Lula se encontrou com Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, em Brasília, para discutir a relação entre os dois países. Ao longo do ano passado, o petista se reuniu com Biden, principalmente para falar sobre questões bilaterais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em diferentes momentos, demonstrou a sua preferência por Donald Trump à frente dos Estados Unidos. Inclusive, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) participou, na última semana, de um congresso conservador em Washington, nos EUA, que reuniu o ex-presidente dos EUA e o atual chefe do Executivo da Argentina, Javier Milei.